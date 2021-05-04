"Арсенал" может продать основного вратаря летом

Фото: инстаграм Бернда Лено/Автор неизвестен

Немецкий голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football London.

По сведениям источника, стороны пока не вели переговоров о продлении контракта, который действует до лета 2023 года. В связи с этим англичане могут выставить вратаря на трансфер.

В нынешнем сезоне 29-летний Лено провел за "Арсенал" 44 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.

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