"Арсенал" может продать основного вратаря летом
Фото: инстаграм Бернда Лено/Автор неизвестен
Немецкий голкипер лондонского "Арсенала" Бернд Лено может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football London.
По сведениям источника, стороны пока не вели переговоров о продлении контракта, который действует до лета 2023 года. В связи с этим англичане могут выставить вратаря на трансфер.
В нынешнем сезоне 29-летний Лено провел за "Арсенал" 44 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.
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