"Арсенал" может продать Озила в "Барселону"

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"Арсенал" может продать Озила в "Барселону"

"Барселона" продолжает переговоры о покупке немецкого полузащитника "Арсенала" Месута Озила, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, лондонский клуб готов продать футболиста в зимнее трансферное окно, но хочет получить максимально возможную сумму.

Стоит отметить, что каталонцы предлагают за хавбека не более 20 миллионов евро, так как его контракт с "канонирами" истекает через полгода.

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