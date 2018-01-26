"Арсенал" может продлить контракт с Касорлой
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не исключает, что полузащитник Санти Касорла может остаться в клубе.
"Касорла может пригодиться нам, но лишь в том случай, если сумеет вернуться на прежний уровень. Его последняя операция прошла успешно и вскоре он вернется в строй. Я восхищаюсь Санти. Он прошел через сложнейшие испытания, но сумел выстоять, показав силу и характер", - цитирует Венгера The Telegraph.
В последний раз 33-летний хавбек выходил на поле в октябре 2016 года. Его контракт с клубом истекает через летом.
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