"Арсенал" может продлить контракт с Касорлой

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"Арсенал" может продлить контракт с Касорлой

Лондонский "Арсенал" может продлить контракт с полузащитником Санти Касорлой, сообщает London Evening Standard.

Напомним, что 33-летний испанец не играет с октября 2016 года в связи с травмами лодыжки и ахиллова сухожилия. Футболист уже перенёс десять операций.

Действующий контракт Касорлы с "Арсеналом" истекает по окончании нынешнего сезона.

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