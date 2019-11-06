"Арсенал" может расстаться с Джакой, который оскорбил фанатов

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"Арсенал" может расстаться с Джакой, который оскорбил фанатов

Швейцарский полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Times.

По сведениям издания, причиной возможного ухода является ссора футболиста с болельщиками лондонского клуба.

Напомним, что Джака послал фанатов, когда уходил с поля во время замены в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).

27-летний Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года. Всего он провел за лондонский клуб 144 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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