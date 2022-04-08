"Арсенал" может составить "Милану" конкуренцию в борьбе за Асенсио
Фото: твиттер Асенсио\Автор неизвестен
Испанский полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио привлек интерес "Арсенала", сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, "канониры" уже связались с королевским клубом по поводу возможного трансфера хавбека.
Конкуренцию в борьбе за Асенсио лондонцам составит "Милан", который готов пойти ва-банк ради подписания испанца и сделать на него основную ставку в атаке в следующем сезона.
Ранее сообщалось, что сделка оценивается в 40 миллионов евро, однако у "Милана" есть преимущество в виде Браима Диаса.
Контракт Асенсио с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Марко сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал один ассист.
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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