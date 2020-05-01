"Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика"

Теги арсенал лондонселтикодсонн эдуартрансферы

"Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика"

Нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает Express.

По сведениям издания, "канониры" могут купить 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна за 28,6 миллионов евро.

В составе "Арсенала" перспективный француз должен заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, который рассчитывает сменить команду в самое ближайшее время.

В текущем сезоне Эдуар сыграл за "Селтик" 45 матчей, забил 27 голов и сделал 19 ассистов.

Не пропустите: "Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции

"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов