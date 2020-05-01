"Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика"

Нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает Express.

По сведениям издания, "канониры" могут купить 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна за 28,6 миллионов евро.

В составе "Арсенала" перспективный француз должен заменить Пьера-Эмерика Обамеянга, который рассчитывает сменить команду в самое ближайшее время.

В текущем сезоне Эдуар сыграл за "Селтик" 45 матчей, забил 27 голов и сделал 19 ассистов.

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