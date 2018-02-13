"Арсенал" может уволить Венгера в конце сезона

Руководство "Арсенала" расстаться с нынешним главным тренером Арсеном Венгером, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, боссы лондонского клуба недовольны последними результатами и уже начали поиски нового наставника.

Венгер может доработать сезон или же уволен в ближайшее время, если "Арсенал" продолжит проигрывать.

Преемником француза может стать бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике.

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