"Арсенал" может уволить Венгера в конце сезона

Теги арсенал лондонарсен венгер

"Арсенал" может уволить Венгера в конце сезона

Руководство "Арсенала" расстаться с нынешним главным тренером Арсеном Венгером, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, боссы лондонского клуба недовольны последними результатами и уже начали поиски нового наставника. 

Венгер может доработать сезон или же уволен в ближайшее время, если "Арсенал" продолжит проигрывать.

Преемником француза может стать бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике.

Не пропустите: Венгер выразил недовольство игрой "Арсенала" на выезде. | http://soccernews.ru

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