"Арсенал" может выкупить у "Реала" Себальоса

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность выкупа прав на полузащитника Дани Себальоса.

По информации Sky Sports, на трансфер 24-летнего хавбека из мадридского "Реала" англичане готовы выделить 25 миллионов евро.

Напомним, что испанец выступает за "канониров" на правах аренды с лета 2019 года. В его активе 2 гола и 3 ассиста в 61 матче.

Рыночная стоимость Себальоса оценивается в 32 миллиона евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до июня 2023 года.

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