"Арсенал" может заменить Санчеса ведущим форвардом "Реала"

Лондонский "Арсенал", предполагая возможный уход своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, уже занимается поиском замены для него.

Как информирует Daily Star, в случае расставания с чилийским бомбардиром "канониры" будут готовы предпринять попытки подписать нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.

В завершившемся сезоне французский форвард "сливочных" забил 19 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за свой клуб.

Напомним, Венгер сообщил, что решение по Санчесу принято.