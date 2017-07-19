"Арсенал" может заменить Санчеса ведущим форвардом "Реала"

Теги арсенал лондонреал мадридкарим бенземаалексис санчес

"Арсенал" может заменить Санчеса ведущим форвардом "Реала"Лондонский "Арсенал", предполагая возможный уход своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, уже занимается поиском замены для него.

Как информирует Daily Star, в случае расставания с чилийским бомбардиром "канониры" будут готовы предпринять попытки подписать нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема.

В завершившемся сезоне французский форвард "сливочных" забил 19 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за свой клуб.

Напомним, Венгер сообщил, что решение по Санчесу принято

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