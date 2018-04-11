"Арсенал" может заплатить 150 миллионов евро за хавбека "Атлетико"



"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 150 миллионов евро. На покупке игроке настаивает главный тренер "канониров" Арсен Венгер. Таким образом французский специалист, скорее всего, останется на посту наставника лондонцев.

В этом сезоне 23-летний Сауль провел за "Атлетико" 46 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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