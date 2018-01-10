"Арсенал" может заплатить 50 миллионов евро за Малкома

"Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Бордо" Малкому, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. В составе "канониров" хавбек может стать заменой чилийцу Алексису Санчесу, который покинет клуб.

В этом сезоне 20-летний Малком провел за "Бордо" 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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