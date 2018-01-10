"Арсенал" может заплатить 50 миллионов евро за Малкома

Теги арсенал лондонбордомалком

"Арсенал" может заплатить 50 миллионов евро за Малкома

"Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Бордо" Малкому, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. В составе "канониров" хавбек может стать заменой чилийцу Алексису Санчесу, который покинет клуб.

В этом сезоне 20-летний Малком провел за "Бордо" 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" не получала предложений от "Арсенала" по трансферу Павона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов