"Арсенал" может заплатить крупную сумму и отдать Джаку за игрока "Лестера"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нигерийскому полузащитнику "Лестера" Вилфреду Ндиди, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, новый главный тренер "канониров" Микель Артета попросил приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. "Арсенал" готов заплатить за нигерийца 45 миллионов евро, а также отдать швейцарского полузащитника Гранита Джаку, у которого произошел конфликт с болельщиками.

23-летний Ндиди выступает за "Лестер" с 2017 года. В нынешнем сезоне сезон он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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