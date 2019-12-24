"Арсенал" может заплатить крупную сумму и отдать Джаку за игрока "Лестера"

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"Арсенал" может заплатить крупную сумму и отдать Джаку за игрока "Лестера"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нигерийскому полузащитнику "Лестера" Вилфреду Ндиди, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, новый главный тренер "канониров" Микель Артета попросил приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. "Арсенал" готов заплатить за нигерийца 45 миллионов евро, а также отдать швейцарского полузащитника Гранита Джаку, у которого произошел конфликт с болельщиками.

23-летний Ндиди выступает за "Лестер" с 2017 года. В нынешнем сезоне сезон он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Артета определил первую трансферную цель для "Арсенала". | http://soccernews.ru

 
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