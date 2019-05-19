"Арсенал" может заплатить почти 30 миллионов евро за 18-летнего француза

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Сент-Этьена" Вильяму Салиба, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 29 миллионов евро. Также француз входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Бенфики".

18-летний Салиба является воспитанником "Сент-Этьена". Всего за клуб он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент: "Арсенал" и "Тоттенхэм" могут вернуться к кандидатуре Головина". | http://soccernews.ru