"Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"

"Арсенал" на своем сайте опубликовал письмо об участии хавбека команды Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку.



"Мы очень огорчены тем, что Генрих Мхитарян не сможет участвовать в финальном матче Лиги Европы с "Челси". Мы внимательно изучили все варианты участия Генриха в матче, однако после разговора с футболистом и его родственниками решили, что ему не стоит ехать", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сможет принять участие в финале турнира, несмотря на напряженность отношений Армении и Азербайджана. Однако позже стало известно, что игрок все-таки не отправится в Баку.

Финальный поединок Лиги Европы запланирован на 29 мая.

В нынешнем сезоне Мхитарян участвовал в 25 матчах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.

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