"Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"
"Арсенал" на своем сайте опубликовал письмо об участии хавбека команды Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку.
"Мы очень огорчены тем, что Генрих Мхитарян не сможет участвовать в финальном матче Лиги Европы с "Челси". Мы внимательно изучили все варианты участия Генриха в матче, однако после разговора с футболистом и его родственниками решили, что ему не стоит ехать", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист сможет принять участие в финале турнира, несмотря на напряженность отношений Армении и Азербайджана. Однако позже стало известно, что игрок все-таки не отправится в Баку.
Финальный поединок Лиги Европы запланирован на 29 мая.
В нынешнем сезоне Мхитарян участвовал в 25 матчах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.
Не пропустите: Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Жиру: "Я очень рад подписать новый контракт с "Челси"
-
"Арсенал": "Мы очень огорчены тем, что Мхитарян не сможет участвовать в финале Лиги Европы"
-
1
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
-
"Атлетико" хочет купить этим летом игрока "Байера" Та
-
"Ювентус" продолжает следить за Гвардиолой
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Лопетеги может возглавить "Бетис"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Пулишичу в "Барселоне"
-
Хави: "Моя цель - вернуться в "Барселону"
-
Четыре клуба ведут борьбу за Льоренте
-
"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
-
Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
-
Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом
-
Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"
-
В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
-
Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао
-
Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"
-
Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола
-
Агент Бэйла прокомментировал последнее заявление Зидана о будущем игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16