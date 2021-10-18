"Арсенал" на 95-й минуте спасся от поражения в дерби
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в лондонском дерби сыграл вничью с "Кристал Пэлас" со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, но на 50-й минуте равновесие восстановил Кристиан Бентеке. На 73-й минуте гостей вывел вперед Одсонн Эдуар, но в компенсированное время "канониров" от поражения спас Александр Ляказетт.
"Арсенал" Лондон – "Кристал Пэлас" Лондон - 2:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 8 - 1:0, Бентеке, 50 - 1:1, Эдуар, 73 - 1:2, Ляказетт, 90+5 - 2:2
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Парти (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Айю (Олисе, 71), Бентеке, Эдуар (Томкинс, 82).
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