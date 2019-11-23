"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Завершились еще два матча 13-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном", забив спасительный гол на 96-й минуте. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" в гостях переиграл "Брайтон" и по-прежнему занимает второе место.
"Арсенал" – "Саутгемптон" - 2:2 (1:1)
Голы: Ингз, 8 - 0:1, Ляказетт, 18 - 1:1, Уорд-Проуз, 71 - 1:2, Ляказетт, 90+6 - 2:2
"Арсенал": Лено, Бельерин, Папастатопулос, Чемберс (Пепе, 46), Тирни, Торрейра, Гендузи, Озил, Давид Луиз, Ляказетт, Обамеянг.
"Брайтон" – "Лестер" - 0:2 (0:0)
Голы: Перес, 64 - 0:1, Варди, 82 (с пенальти) - 0:2
"Лестер": Шмейхель, Эванс (Морган, 62), Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Грэй, 78), Перес (Прат, 70), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|12
|34
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|12
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Тоттенхэм
|13
|17
|7
|Арсенал Лондон
|12
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|9
|Вулверхэмптон
|12
|16
|10
|Борнмут
|12
|16
|11
|Бернли
|12
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|13
|Кристал Пэлас
|12
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7