"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"

Завершились еще два матча 13-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном", забив спасительный гол на 96-й минуте. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" в гостях переиграл "Брайтон" и по-прежнему занимает второе место.

"Арсенал" – "Саутгемптон" - 2:2 (1:1)

Голы: Ингз, 8 - 0:1, Ляказетт, 18 - 1:1, Уорд-Проуз, 71 - 1:2, Ляказетт, 90+6 - 2:2

"Арсенал": Лено, Бельерин, Папастатопулос, Чемберс (Пепе, 46), Тирни, Торрейра, Гендузи, Озил, Давид Луиз, Ляказетт, Обамеянг.

"Брайтон" – "Лестер" - 0:2 (0:0)

Голы: Перес, 64 - 0:1, Варди, 82 (с пенальти) - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Эванс (Морган, 62), Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Грэй, 78), Перес (Прат, 70), Варди.

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