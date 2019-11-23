"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"

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"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"

Завершились еще два матча 13-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном", забив спасительный гол на 96-й минуте. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" в гостях переиграл "Брайтон" и по-прежнему занимает второе место.

"Арсенал" – "Саутгемптон" - 2:2 (1:1)
Голы: Ингз, 8 - 0:1, Ляказетт, 18 - 1:1, Уорд-Проуз, 71 - 1:2, Ляказетт, 90+6 - 2:2

"Арсенал": Лено, Бельерин, Папастатопулос, Чемберс (Пепе, 46), Тирни, Торрейра, Гендузи, Озил, Давид Луиз, Ляказетт, Обамеянг.

"Брайтон" – "Лестер" - 0:2 (0:0)
Голы: Перес, 64 - 0:1, Варди, 82 (с пенальти) - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Эванс (Морган, 62), Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Грэй, 78), Перес (Прат, 70), Варди.

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"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ

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5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
7 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
10 Борнмут Борнмут 12 16
11 Бернли Бернли 12 15
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
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19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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