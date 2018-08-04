"Арсенал" на длительный срок потерял своего защитника

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"Арсенал" на длительный срок потерял своего защитника

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац выбыл на долгий срок.

Как сообщает Goal.com, игрок травмировался в товарищеской игре против "Челси".

Срок восстановления Колашинаца составляет около 10 недель.

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