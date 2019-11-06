"Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы
В 4-м туре групповой стадии Лиги Европы "Арсенал" на выезде не смог одолеть "Виторию Гимарайнш".
"Канониры" с 10 очками по-прежнему возглавляют группу F. Португальский клуб добыл первое очко и замыкает турнирную таблицу группы.
"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" 1:1
Голы: Мустафи, 80 - 0:1, Бруно Дуарте, 90 - 1:1
"Витория Гимарайнш": Дуглас Жезус, Рафа Соареш, Венансиу, Гарсия, Тапсоба, Эванжелиста (Лео Бонатини, 82), Педру Родригеш (Поа, 61), Эдвардс, Агу, Давидсон (Рошинья, 68), Бруно Дуарте.
"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Папастатопулос, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Себальос (Гендузи, 54), Пепе, Уиллок (Торрейра, 78), Холдинг, Сака (Ляказетт, 65).
Предупреждения: Мустафи (18), Рафа Соареш (33), Холдинг (66).
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|4
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|0
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