"Арсенал" на своём поле дожал "Вест Хэм"

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"Арсенал" на своём поле дожал "Вест Хэм"

В рамках 2-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома вырвал победу над "Вест Хэмом".

"Канониры" выиграли дерби благодаря голам Александра Ляказетта и Эдварда Нкетиа, у "молотобойцев" отличился Мичейл Антонио.

"Арсенал" –"Вест Хэм" - 2:1

Голы: 1:0 – 25 Ляказетт, 1:1 – 45 Антонио, 2:1 – 85 Нкетиа.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг, Габриэл, Колашинац, Сака (Давид Луиз, 89), Джака, Себальос, Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг.

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Крессуэлл, Масуаку (Фелипе Андерсон, 90), Соучек, Райс, Боуэн (Ярмоленко, 83), Форнальс (Аллер, 88), Огбонна, Антонио.

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