"Арсенал" на своем поле уступил "Вулверхэмптону" в АПЛ

"Арсенал" в домашнем матче проиграл "Вулверхэмптону" в матче 10-го тура чемпионата Англии.

"Арсенал" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:2 (1:2)

Голы: Педру Нету, 27 - 0:1, Габриэл Магальяйнс, 30 - 1:1, Поденсе, 42 - 1:2.

"Арсенал": Лено, Давид Луиз (Холдинг, 46), Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака (Ляказетт, 81), Себальос, Уиллок, Сака, Виллиан (Нелсон, 65), Обамеянг.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Жоау Моутинью, Дендонкер, Хименес (Силва, 15. Килман, 78), Траоре, Поденсе (Невеш, 70), Педру Нету.

"Арсенал" с 13 баллами расположился на 14 месте в АПЛ, "Вулверхэмптон" с 17 очками занимает 6 место.

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