"Арсенал" на своем поле уступил "Вулверхэмптону" в АПЛ
"Арсенал" в домашнем матче проиграл "Вулверхэмптону" в матче 10-го тура чемпионата Англии.
"Арсенал" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:2 (1:2)
Голы: Педру Нету, 27 - 0:1, Габриэл Магальяйнс, 30 - 1:1, Поденсе, 42 - 1:2.
"Арсенал": Лено, Давид Луиз (Холдинг, 46), Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака (Ляказетт, 81), Себальос, Уиллок, Сака, Виллиан (Нелсон, 65), Обамеянг.
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Жоау Моутинью, Дендонкер, Хименес (Силва, 15. Килман, 78), Траоре, Поденсе (Невеш, 70), Педру Нету.
"Арсенал" с 13 баллами расположился на 14 месте в АПЛ, "Вулверхэмптон" с 17 очками занимает 6 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18