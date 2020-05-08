"Арсенал" нацелился на 19-летнего вингера, выступавшего во втором норвежском дивизионе

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"Арсенал" нацелился на 19-летнего вингера, выступавшего во втором норвежском дивизионе

Лондонский "Арсенал" близок к подписанию контракта с вингером Джорджом Льюисом, сообщает Goal.com.

По информации источника, 19-летний футболист был на просмотре в стане "канониров" и убедил тренерский штаб в целесообразности заключения соглашения с ним.

Сейчас Льюис является свободным агентом, а до этого он выступал во втором норвежском дивизионе за клуб "Тромсдален".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 тысяч евро.

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