"Арсенал" нацелился на аргентинского форварда

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон заинтересовал лондонский "Арсенал".

В приобретении 22-летнего аргентинца заинтересован новый главный тренер английского клуба Унаи Эмери.

В контракте Павона указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Павон сыграл 26 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

Читайте: На тренировке "Арсенала" Обамеянг установил клубный рекорд | soccernews.ru