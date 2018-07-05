"Арсенал" нацелился на аргентинского форварда

Теги арсенал лондонкристиан павонбока хуниорс

"Арсенал" нацелился на аргентинского форвардаНападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон заинтересовал лондонский "Арсенал".

В приобретении 22-летнего аргентинца заинтересован новый главный тренер английского клуба Унаи Эмери.

В контракте Павона указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Павон сыграл 26 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

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