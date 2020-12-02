"Арсенал" нацелился на аргентинского хавбека

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"Арсенал" нацелился на аргентинского хавбека

"Арсенал" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Норвича" Эмилиано Буэндии, сообщает Football London.

По сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета. Также хавбек входит в сферу интересов "Лидса", "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне 23-летний Буэндия провел 10 матчей в Чемпионшипе, забил два гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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