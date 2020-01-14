"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека

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"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимарайнсу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, хавбек входит в сферу интересов лиссабонской "Бенфики".

"Это правда. Мы получили предложение от "Бенфики" и теперь изучаем его. Приоритетным правом на покупку Гимарайнса обладал "Атлетико", но они отказались от него. "Арсенал" также им интересуется, но готов сделать предложение ближе к концу сезона", - заявил президент "Атлетико Паранаэнсе" Марио Сельсо Петралья.

22-летний Гимарайнс выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с 2017 года. Всего он провел за бразильский клуб 84 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 1 февраля 2023 года.

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