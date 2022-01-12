"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека

Фото: инстаграм Данило/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Палмейраса" Данило, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и уже начал переговоры по нему.

20-летний Данило выступает за "Палмейрас" с 2020 года. Всего он провел за клуб 83 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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