"Арсенал" нацелился на бывшего вратаря "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на бывшего вратаря "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к чилийскому вратарю "Манчестер Сити" Клаудио Браво, сообщает журналист Кике Марин в своем Twitter.

По сведениям источника, "канониры" рассматривают кандидатуру Браво в качестве замены Бернду Лено, который может пропустить около года из-за серьезной травмы. На приобретении чилийца настаивает главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который ранее работал с ним в "Манчестер Сити".

Контракт Браво с "горожанами" истекает летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 37-летний Браво провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. 

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