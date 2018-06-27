"Арсенал" нацелился на доминиканского универсала

Защитник "Бетиса" Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает AS, 22-летним игроком интересуется "Арсенал". Отмечается, что доминиканец может сыграть в центре и на фланге обороны, а также на позиции левого атакующего хавбека.

В прошедшем сезоне на счету Фирпо два гола и два ассиста в 14 матчах.

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