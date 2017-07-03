"Арсенал" нацелился на двух футболистов "Спортинга"

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"Арсенал" нацелился на двух футболистов "Спортинга"

Хавбеки лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью и Желсон Мартинш попали в сферу интересов "Арсенала", сообщает A Bola.

По информации ресурса, "канониры" предлагают за обоих футболистов 80 миллионов евро. Сообщается, что португальский клуб согласен отпустить игроков за эту сумму.

В минувшем сезоне Мартинш провел 43 матча, забил 7 голов и отдал 9 ассистов. В свою очередь Карвалью сыграл 42 поединка, отметился двумя голами и 4 результативными передачами.

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