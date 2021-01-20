"Арсенал" нацелился на Эдегора

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"Арсенал" нацелился на Эдегора

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику мадридского "Реала" Мартину Эдегору, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Руководство "Реала" рассматривает данный вариант. Эдегор хочет сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 22-летний Эдегор провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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