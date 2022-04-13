"Арсенал" нацелился на экс-хавбека "Манчестер Сити"

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"Арсенал" нацелился на экс-хавбека "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Дугласа Луиса/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Астон Виллы" Дугласу Луису, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, "канониры" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбеком также интересуются еще несколько клубов Премьер-лиги.

Дуглас Луис перешел в "Астон Виллу" летом 2019 года из "Манчестер Сити" за 16,8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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