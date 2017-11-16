"Арсенал" нацелился на Феллаини

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перебраться в "Арсенал", сообщают английские СМИ.

Сообщается, что наставник "канониров" Арсен Венгер считает, что бельгиец сможет усилить центральную линию, в чем его команда очень нуждается.

В текущем сезоне Феллаини провел 9 матчей и отметился 4 голами.

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