"Арсенал" нацелился на Феллаини

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"Арсенал" нацелился на Феллаини

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перебраться в "Арсенал", сообщают английские СМИ.

Сообщается, что наставник "канониров" Арсен Венгер считает, что бельгиец сможет усилить центральную линию, в чем его команда очень нуждается.

В текущем сезоне Феллаини провел 9 матчей и отметился 4 голами.

Читайте также: Феллаини решил покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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