"Арсенал" нацелился на форварда "Фиорентины"

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"Арсенал" нацелился на форварда "Фиорентины"Фото: Твиттер @vlahovicdusan9 
"Арсенал" рассматривает вариант покупки нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает портал Calciomercato.

По данным издания, "канонирам" предстоит выдержать конкуренцию со стороны других больших клубов. В частности, на серба претендуют "Рома", "Атлетико" и "РБ Лейпциг", а "Милан" готов выложить за форварда 40 миллионов евро.

В текущем сезоне конкурент россиянина Александра Кокорина за место в основном составе "Фиорентины" забил 12 голов и сделал результативную передачу в 29 матчах.

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