"Арсенал" нацелился на форварда "Лиона"
Фото The Telegraph
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере нападающего Муссы Дембеле.
Права на 24-летнего футболиста принадлежат "Лиону", однако с января он играет в аренде за "Атлетико".
По информации The Telegraph, "канониры" видят во французе замену для Александра Ляказетта и Эдварда Нкетиа, которые близки к уходу из клуба.
За Дембеле потенциальному покупателю придётся заплатить от 30 до 35 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лиона". | http://soccernews.ru
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