"Арсенал" нацелился на форварда "Лиона"

Теги арсенал лондонлионатлетико мадридмусса дембелетрансферы

"Арсенал" нацелился на форварда "Лиона"

Фото The Telegraph

Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере нападающего Муссы Дембеле.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат "Лиону", однако с января он играет в аренде за "Атлетико".

По информации The Telegraph, "канониры" видят во французе замену для Александра Ляказетта и Эдварда Нкетиа, которые близки к уходу из клуба.

За Дембеле потенциальному покупателю придётся заплатить от 30 до 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль

Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов