"Арсенал" нацелился на форварда "Лиона"

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Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере нападающего Муссы Дембеле.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат "Лиону", однако с января он играет в аренде за "Атлетико".

По информации The Telegraph, "канониры" видят во французе замену для Александра Ляказетта и Эдварда Нкетиа, которые близки к уходу из клуба.

За Дембеле потенциальному покупателю придётся заплатить от 30 до 35 миллионов евро.

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