"Арсенал" нацелился на форварда "Милана"

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"Арсенал" нацелился на форварда "Милана"

Фото инстаграм Рафаэла Леау

Лондонский "Арсенал" проявляет предметный интерес к нападающему "Милана" Рафаэлу Леау, сообщает The Sun.

По сведениям издания, летом "канониры" поборются за португальца с "Ньюкаслом".

Рыночная стоимость 22-летнего форварда оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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