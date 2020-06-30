"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов

Нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст стал трансферной целью лондонского "Арсенала", пишет The Sun.

По сведениям издания, покупку 27-летнего голландца уже одобрил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Сумма возможной сделки оценивается в 35 миллионов евро. На форварда также претендует "Ньюкасл".

В текущем сезоне Вегхорст сыграл за "Вольфсбург" 42 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

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