"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов

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"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов

Нападающий "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст стал трансферной целью лондонского "Арсенала", пишет The Sun.

По сведениям издания, покупку 27-летнего голландца уже одобрил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Сумма возможной сделки оценивается в 35 миллионов евро. На форварда также претендует "Ньюкасл".

В текущем сезоне Вегхорст сыграл за "Вольфсбург" 42 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Арсенал" сделал предложение о трансфере хавбека "Леванте". | http://soccernews.ru
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