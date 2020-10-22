"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов

Теги арсенал лондонпсвдониэлл малентрансферы

"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Нидерландов Дониэллу Малену, сообщает Soccernews.nl.

По сведениям издания, английский клуб попытается приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Арсенал" хотел купить форварда еще летом, но тогда не сумел договориться по сумме его трансфера. Мален также входит в сферу интересов "Барселоны" и еще нескольких европейских топ-клубов.

Стоит отметить, что Мален с 2015 по 2017 года находился в системе "Арсенала", но так и не провел за клуб ни одного матча.

21-летний Мален выступает за ПСВ с 2018 года, провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Нидерландов сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Озил высказался о непопадании в заявку "Арсенала" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины

Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов