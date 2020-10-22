"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Нидерландов Дониэллу Малену, сообщает Soccernews.nl.
По сведениям издания, английский клуб попытается приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Арсенал" хотел купить форварда еще летом, но тогда не сумел договориться по сумме его трансфера. Мален также входит в сферу интересов "Барселоны" и еще нескольких европейских топ-клубов.
Стоит отметить, что Мален с 2015 по 2017 года находился в системе "Арсенала", но так и не провел за клуб ни одного матча.
21-летний Мален выступает за ПСВ с 2018 года, провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Нидерландов сыграл 4 матча и забил 1 гол.
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