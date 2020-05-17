"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Барселоны" Нето, сообщает Sunday Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также голкипер входит в сферу интересов "Атлетико", "Милана", "Бетиса" и "Севильи".  Ранее сообщалось, что "Барселона" готова расстаться с игроком летом.

В нынешнем сезоне 30-летний Нето провел за "Барселоны" четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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