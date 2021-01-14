"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Барселоны" Нето, утверждает Sky Sports.
По сведениям издания, "канониры" хотят арендовать 31-летнего стража ворот с правом последующего выкупа.
Бразильский голкипер может согласиться на смену команды, чтобы получать стабильную игровую практику.
В текущем сезоне Нето провёл за "Барселону" 9 игр и пропустил 7 голов. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" Соломону. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|27
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|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18