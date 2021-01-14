"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Барселоны" Нето, утверждает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" хотят арендовать 31-летнего стража ворот с правом последующего выкупа.

Бразильский голкипер может согласиться на смену команды, чтобы получать стабильную игровую практику.

В текущем сезоне Нето провёл за "Барселону" 9 игр и пропустил 7 голов. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" проявляет интерес к хавбеку "Шахтера" Соломону. | http://soccernews.ru
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