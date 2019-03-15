"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
"Арсенал" намерен купить голкипера "Бернли" Ника Поупа. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, "канониры" ищут замену голкиперу Петру Чеху, который завершит карьеру по окончании сезона.
Поуп играет в "Бернли" с 2016 года. Нынешний контракт англичанина действует до лета 2020 года. Его трансферная стоимость - 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 3 матчах, пропустив 5 голов.
"Арсенал" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов. "Бернли" располагается на 17 позиции АПЛ, набрав 30 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14