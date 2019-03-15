"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"

Теги арсенал лондонбернлитрансферы

"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"

"Арсенал" намерен купить голкипера "Бернли" Ника Поупа. Об этом сообщает The Sun. 

По данным издания, "канониры" ищут замену голкиперу Петру Чеху, который завершит карьеру по окончании сезона.

Поуп играет в "Бернли" с 2016 года. Нынешний контракт англичанина действует до лета 2020 года. Его трансферная стоимость - 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 3 матчах, пропустив 5 голов.

"Арсенал" занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 60 баллов. "Бернли" располагается на 17 позиции АПЛ, набрав 30 очков.

Не пропустите: Луис Суарес рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира

ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов