"Арсенал" нацелился на голкипера сборной Англии
Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла
Лондонский "Арсенал" проявляет предметный интерес к вратарю "Шеффилд Юнайтед" Аарону Рэмсдейлу.
По информации Sky Sports, "канониры" включили 23-летнего стража ворот в список потенциальных замен для Бернда Лено.
На этой неделе Рэмсдейл попал в заявку сборной Англии на Евро-2020 вместо травмированного Дина Хендерсона.
В прошедшем сезоне голкипер пропустил 68 голов в 42 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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