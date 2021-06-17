"Арсенал" нацелился на голкипера сборной Англии

Фото инстаграм Аарона Рэмсдейла

Лондонский "Арсенал" проявляет предметный интерес к вратарю "Шеффилд Юнайтед" Аарону Рэмсдейлу.

По информации Sky Sports, "канониры" включили 23-летнего стража ворот в список потенциальных замен для Бернда Лено.

На этой неделе Рэмсдейл попал в заявку сборной Англии на Евро-2020 вместо травмированного Дина Хендерсона.

В прошедшем сезоне голкипер пропустил 68 голов в 42 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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