"Арсенал" нацелился на голкипера сборной Германии

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"Арсенал" нацелился на голкипера сборной Германии

Вратарь "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, заполучить игрока хочет лондонский "Арсенал". "Канониры" готовы выложить за вратаря 25 миллионов евро.

В этом сезоне Лено провел 38 матчей, из которых в 12 отстоял на ноль.

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