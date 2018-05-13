"Арсенал" нацелился на голкипера сборной Германии

Вратарь "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, заполучить игрока хочет лондонский "Арсенал". "Канониры" готовы выложить за вратаря 25 миллионов евро.

В этом сезоне Лено провел 38 матчей, из которых в 12 отстоял на ноль.

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