"Арсенал" нацелился на голкипера "Ювентуса"

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"Арсенал" нацелился на голкипера "Ювентуса"

"Арсенал" интересуется голкипером "Ювентуса" Эмилем Аудеро, который играет в "Сампдории" на правах аренды, передает Sky.

Лондонский клуб рассматривает 22-летнего вратаря в качестве возможной замены Петру Чеху, который завершит карьеру по окончании сезона.

Аудеро является воспитанником "Ювентуса", однако за первую команду выступал лишь раз.

В нынешнем сезоне игрок провел за "Сампдорию" 21 матч, в котором пропустил 26 голов и восемь раз отстоял на ноль.

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