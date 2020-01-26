"Арсенал" нацелился на Хамеса

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"Арсенал" нацелился на Хамеса

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что "Реал" согласен лишь на продажу игрока за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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