"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" ищет варианты усиления полузащиты во время летнего трансферного окна, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, один из вариантов - хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара.

В каталонском клубе не рассчитывают на 27-летнего бразильца, поэтому готовы выслушать предложения о его продаже.

С сентября Рафинья выступает на правах аренды за "Сельту". В его активе в текущем сезоне 20 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 9,5 миллионов евро.

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