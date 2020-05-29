"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"
Лондонский "Арсенал" ищет варианты усиления полузащиты во время летнего трансферного окна, пишет Mundo Deportivo.
По сведениям издания, один из вариантов - хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара.
В каталонском клубе не рассчитывают на 27-летнего бразильца, поэтому готовы выслушать предложения о его продаже.
С сентября Рафинья выступает на правах аренды за "Сельту". В его активе в текущем сезоне 20 матчей, 2 гола и 2 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 9,5 миллионов евро.
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