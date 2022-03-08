"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"

Фото инстаграм Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный тренер "канониров" Микель Артета хочет видеть 30-летнего испанца в своей команде.

Напомним, что воспитанник "сине-гранатовых" летом, вероятно, станет свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новому клубу бесплатно.

В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.

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