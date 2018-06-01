"Арсенал" нацелился на хавбека "Баварии"

Новый наставник "Арсенала" Унаи Эмери ищет игроков для усиления полузащиты.

Как сообщает Mirror, "канониры" нацелились на хавбека "Баварии" Корентена Толиссо. Лондонский клуб готов заплатить за игрока 68 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" сделает все возможное, чтобы сохранить Толиссо в команде.

Читайте также: Английский гранд заинтересован в подписании Балотелли. | http://soccernews.ru