"Арсенал" нацелился на хавбека "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо может до закрытия трансферного окна оказаться в другом лондонском клубе.

По информации Sky Sports, на 28-летнего футболиста нацелился "Арсенал", который видит в нём альтернативу Томасу Партею из "Атлетико" и Уссему Ауару из "Лиона".

Главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что итальянец сможет усилить его команду.

Рыночная стоимость Жоржиньо оценивается в 52 миллиона евро. Выступая за "Челси" с июля 2018 года, хавбек забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 100 матчах.

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