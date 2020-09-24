"Арсенал" нацелился на хавбека "Челси"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо может до закрытия трансферного окна оказаться в другом лондонском клубе.
По информации Sky Sports, на 28-летнего футболиста нацелился "Арсенал", который видит в нём альтернативу Томасу Партею из "Атлетико" и Уссему Ауару из "Лиона".
Главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что итальянец сможет усилить его команду.
Рыночная стоимость Жоржиньо оценивается в 52 миллиона евро. Выступая за "Челси" с июля 2018 года, хавбек забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 100 матчах.
Не пропустите: Артета определил нового кандидата на усиление полузащиты. | http://soccernews.ru
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