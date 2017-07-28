"Арсенал" нацелился на хавбека "Ниццы"
Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, видеть в своей команде 26-летнего ивуарийца хочет лично главный тренер "канониров" Арсен Венгер.
Стоит отметить, что на Сери также претендуют "Тоттенхэм", "Суонси", "Рома" и "Барселона".
Не пропустите: "Арсенал", "Интер" и "Ювентус" нацелились на перспективного чеха. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом
-
Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле
-
Майами приветствует Эль Класико: "Реал" и "Барселона" встретятся в главном матче Международного кубка чемпионов
-
Начало сезона во Франции: "Монако" и ПСЖ сразятся в битве за Суперкубок
-
Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo
Лента новостей
-
"Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
Шекспир ждет перехода Ихеаначо в "Лестер"
-
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали"
-
Спаллетти: "Не могу понять, почему первые 60-70 минут мы отлично справляемся, а потом отдаём инициативу"
-
Венгер рассказал о ситуации в лазарете "Арсенала"
-
Горетцка опровергает наличие договоренности с "Баварией"
-
Семак: "Расстроены результатом матча с "Уралом"
-
ПСЖ нашел средства для покупки Неймара
-
Гончаренко прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"
-
Куадрадо может перейти в "Интер"
-
Бартомеу отказался комментировать интерес "Барселоны" к Коутиньо
-
Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА
-
ПСЖ необходимо продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить ФФП при трансфере Неймара
-
Два английских клуба претендуют на Негредо
-
"Урал" – "Уфа" - 1:1 (обзор)
-
"Спартак" интересуется алжирским форвардом
-
Шикарный автогол Кондогбия
-
ЦСКА – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)
-
"Урал" спас ничью в матче с "Уфой"
-
Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24