"Арсенал" нацелился на хавбека "Ниццы"

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"Арсенал" нацелился на хавбека "Ниццы"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, видеть в своей команде 26-летнего ивуарийца хочет лично главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

Стоит отметить, что на Сери также претендуют "Тоттенхэм", "Суонси", "Рома" и "Барселона".

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