"Арсенал" нацелился на хавбека "Порту"

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"Арсенал" нацелился на хавбека "Порту"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Данилу Перейре из Порту, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро, но "драконы" готовы продать его за 20 миллионов. Дело в том, что португальский клуб понес серьезные потери из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне 28-летний Данило провел 33 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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